Argentina | Scaloni ai tifosi | “Grato di vedervi felici | siete stati il nostro dodicesimo uomo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Attraverso un tweet, il ct dell’Lionelha voluto ringraziare il popolo argentino per il sostegno nel corso dei Mondiali 2022 in Qatar: “Il sogno di tutti gli argentini si è avverato. Sono eternamenteed entusiasta diilgiocatore in campo” si legge sul suo profilo. Tre giorni dopo la storica vittoria,ha finalmente trovato le parole per dire grazie alla sua gente. SportFace.