Alice Pignagnoli di nuovo mamma | ma la Lucchese non vuole più pagare | ' Ferita come donna e atleta'

La Repubblica

Vi ricordate la storia diNe avevamo parlato un anno fa, quando la 34enne di Reggio Emilia giocava come ..."Sono incinta e la mia squadra mi ha tolto lo stipendio". È il j'accuse di, 34enne portiere di calcio della Lucchese , in Serie C femminile, che denuncia la sua società. La notizia è stata riportato sul Qn - il Resto del Carlino. L'atleta nata a Reggio ... Alice Pignagnoli, portiere della Lucchese, esclusa dalla squadra perché incinta. "Mi hanno trattata come roba… "Sono incinta e la mia squadra mi ha tolto lo stipendio". Ha dichiarato questo al QN Resto del Carlino Alice Pignagnoli, 34enne portiere di calcio della Lucchese femminile in serie C. L'atleta di Regg ...Alice Pignagnoli denuncia una situazione delicata: è il portiere della Lucchese e non le manda a dire alla società su una questione personale ...