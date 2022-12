Ultime Notizie – Lerner | “Meloni a Museo Ebraico? A 45 anni sua è commozione tardiva”

(Di martedì 20 dicembre 2022) ”Giorgiaha 45. Diciamo come minimo che la sua è una. Dichiararsi amici di Israele non basta a rimuovere le colpe storiche del razzista Almirante, di cui essa fino a ieri rivendicava l’eredità”. E’ quanto dice all’Adnkronos Gad, commentando l’intervento di ieri del premier Giorgiaaldi Roma per la cerimonia di accensione della Chanukkià.(di Alisa Toaff) Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di ...Avvio stabile per lo spread tra BTp e Bund in un contesto ancora debole per il reddito fisso europeo che sconta lo scenario al rialzo dei tassi di interesse in Usa e Europa dopo ledecisioni di Fed e Bce. In avvio di giornata il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 218 punti base, ... Frank Matano: «In Usa mi chiamavano Totti. Dopo il mio scherzo il Papa incontrò Brosio» alla prima e all’ultima sera del Festival, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023, a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda, sarà un numero uno cioè Salmo. (Tvblog) ...(AreaNapoli.it) Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta da Dubai su Sky Sport 24, ci sarebbe un nuovo, piccolo, problema per il portiere francese del Milan, alle prese... (Milan News) ...