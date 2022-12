Ucraina | Zelensky al fronte a Bakhmut**

AGI - Agenzia Italia

Il presidente ucraino Volodymyrchiede il sostegno internazionale, intervenendo a distanza ... Ursula von der Leyen apre le porte dell'Unione Europea all'adesione dell'. "Appartengono ......39 Stampain visita a Bakhmut 11:33 Bombardata città russa di Shebekino, mancano luce e acqua 07:46 Putin: "Situazione 'estremamente difficile' in zone annesse" Zelensky propone black-out mondiale. "Un'ora di buio per Ucraina" Kiev, 20 dic. (Adnkronos) - La Russia sta facendo la guerra contro l'Ucraina perché alcuni al Cremlino non sanno ammettere gli errori e hanno paura della realtà. Lo ha detto in un videomessaggio ...La campagna, denominata #LightUpUkraine, punta a spegnere le luci a sostegno del Paese in guerra, colpito dai blackout causati dagli attacchi russi, alle 20 ora locale di mercoledì 21 dicembre.