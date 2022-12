Traffico Roma del 20-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022) LuceverdeBuona giornata dalla redazione e Bentrovati da Simone Cerchiara zona est dicon difficoltà di circolazione sul tratto Urbano della A24 veicolo in fiamme verso la tangenziale è l’uscita di via Fiorentini è quella di Portonaccio fermo illunghe code iniziano dal raccordo e intanto proprio sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata esterna tra l’uscita alla rustica è il video con la 24 ecode da Prenestina Casilina sulla via Tiburtina chiuso l’accesso a via di Tor Cervara Provenendo da fuoridal raccordo per quindi lezione di Rebibbia della Stazione disagi ilverso la tangenziale incolonnamenti lungo via dei Monti Tiburtini lavori sulla via Salaria altezza Villa Ada code a Monte Mario incidente in via Gherardini zona via Veneto ...