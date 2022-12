Terremoto di magnitudo 6.4 in California

Una scossa didi6.4 è stata registrata sulla costa della California, a Ferndale. La scossa, secondo l'Usgs, ha avuto una profondità di 16 chilometri. È stata preceduta e seguita da altre scosse ...e paura in California . Una scossa didi6.4 ha colpito oggi la costa settentrionale della California: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 16 km. ...Terremoto magnitudo 6.4 in California, allarme nello Stato che teme il Big One. Il sisma ha colpito la costa settentrionale della California: lo rende noto l'Istituto geofisico ...Terremoto e paura in California. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito oggi la costa settentrionale della California: lo rende ...