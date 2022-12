Spezia | Gotti | «Groningen? Ci sono state diverse cose positive»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Luca, allenatore dello, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sfida di oggi contro ilLuca, allenatore dello, ha parlato ai canali ufficiali del club. PAROLE – «Questa è stata la partita più vera, anche per i toni agonistici che siaccesi, richiamando il clima del campionato. Poi ci, compreso il fatto che non abbiamo subito neanche un tiro in porta. Abbiamo cercato di alzare la condizione a tutti, dando spazio a più giocatori possibile e alternando lavoro di qualità a lavoro di alta intensità. Dopo Natale saremo già nella settimana che ci porta al campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Posticipo

...Lucasi sono imposte 2 - 0 contro la formazione olanese grazie alle reti di Verde e e Kiwior, rispettivamente al 41 e al 57 . Di seguito il tabellino completo. GOL : 41 Verde, 57 Kiwior...Nel ritiro spagnolo i liguri battono la formazione olandese LA- Vittoria in amichevole per lodi misterche, nel terzo e ultimo test del ritiro spagnolo, si è imposto per 2 - 0 sugli olandesi del Groningen. Vantaggio siglato da Verde su assist di Ampadu, raddoppio di Kiwior che, ... Spezia, Gyasi non basta a Gotti: 1-3 contro lo Sparta Rotterdam Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Groningen: "Questa è stata la partita più vera, anche per i toni agonistici che si sono accesi, ...BENIDORM - Vittoria dello Spezia nel test disputato in Spagna contro il Groningen con il punteggio di 2-0: reti di Verde e Kiwior . Groningen al tentativo al 15' con una conclusione di Van Bergen che ...