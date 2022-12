Sassuolo | distrazione al legamento per Maxime Lopez

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilha ripreso la preparazione al Mapei Football Center dopo i dieci giorni di ritiro a Marbella. Seduta pomeridiana per i neroverdi tra riscaldamento, torello, possesso palla, partitelle a campo ridotto e lavoro metabolico a secco, e domani è previsto un altro allenamento sempre nel pomeriggio. Sulle condizioni di, il club ha reso noto che “gli accertamenti effettuati dopo la partita-Olympique Marsiglia, hanno evidenziato unaalcollaterale mediale del ginocchio destro. La situazione sarà valutata quotidianamente anche in funzione dei successivi controlli diagnostici”. SportFace.

