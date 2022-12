Roma | il business online di prodotti illegali e falsificati | maxi sequestro di 9 5 milioni di articoli | blitz in tutta Europa

AS Roma

" Mediterraneo, migranti, Libia, Balcani, conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche le proteste ..." vogliamo avere anche un ruolo da protagonisti e per questo abbiamo organizzato dueforum ...- Si è conclusa nei giorni scorsi, a, nella cornice del Centro Logistico della Guardia di Finanza di Villa Spada, la quarta edizione ...COVID - 19 ha offerto una nuova opportunità di... Centinaia di aziende e grandi speaker al primo AS Roma Business ... ROMA (ITALPRESS) – Mediterraneo, migranti, Libia, Balcani, conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche le proteste in Iran e la stabilità della ...Cbre: ottime prospettive per l'hôtellerie. A trainare la ripresa i flussi internazionali, in particolare dagli Usa ...