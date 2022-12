Quando arriva il freddo invernale Giuliacci annuncia la svolta di Capodanno

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Fino a Natale l'Italia godrà di una sostanziale calma meteorologica, con poche piogge, nevicate praticamnete assenti e temperature relativamnete miti, specie al Sud. Sono queste le previsioni per questo Natale secondo un'editoriale del colonnello Mariopubblicato sul suo sito. E per? Secondo le ultime proiezioni a lungo termine dei modelli previsionali, nell'ultima parte del mese potrebbe accadere qualcosa di davvero clamoroso con un brusco cambiamento meteo. Per la fine dell'anno è prevista infatti una brusca sterzata, fatta diintenso e neve. Maarriverà questo improvviso cambio di scenario? E quali saranno le regioni coinvolte? Secondo le mappe previsionali intorno al 30-31 di dicembre sull'Italia irromperanno gelide correnti polari, capaci di ...