Programmazione 2023 Berrettini | Sinner | Musetti | preparazione | team e tutti i tornei che giocheranno

(Di martedì 20 dicembre 2022) La stagione tennisticaè alle porte. L’Australia è pronta ad accogliere i big della racchetta che saranno impegnati nei‘down under’ (ma non solo) inal primo Slam dell’anno. Tra gli azzurri, Jannike Matteoinseguono la migliore condizione fisica per poter affrontare una stagione senza intoppi, Lorenzoproverà a confermarsi, mentre giovani e meno giovani cercheranno di scalare il ranking mondiale settimana dopo settimana. Su Sportface, come ogni anno, proviamo a disegnare la mappa del tennis italiano tra preparazioni invernali,. Iniziamo con la prima puntata, dedicata ai Top-100 ATP azzurri. IL CALENDARIODEL TENNIS Il numero 1 azzurro Jannik ...

Canale Dieci

Dal 9 gennaiotutte le strutture del Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara riprenderanno la normale. Ulteriori informazioni su orari e appuntamenti culturali delle ......dell'acceleratore è la scadenza di fine anno per la redazione del bilancio di previsionedell'... Eccole: rimettere in campo fondi provenienti dalla14/20; Sospendere per 4/6 mesi le ... Programmazione tv Natale 2022 e Capodanno 2023, cosa vedere sui canali Rai e Mediaset Le vacanze natalizie non sono certo a rischio noia davanti alla tv: se abbiamo già visto quali sono le novità Prime e quelle Netflix, non possiamo non dare un’occhio anche alla ricca programmazione Sk ...Da oggi con Repubblica il supplemento Motore. La cover story sull'anno che verrà. I modelli, i costruttori e le grandi storie ...