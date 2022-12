OPPO annuncia cinque anni di aggiornamenti software dal 2023 | ecco i dettagli

HDblog

hainoltre la nuova policy di aggiornamento di ColorOS , con cui si impegna a garantire quattro major update di ColorOS con 5 anni di patch di sicurezza su modelli flagship ...4 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo VIA VIA FONTE Notizie Relazionate Robot EventiTecnologiai suoi nuovi pieghevoli: Find N2 e Find N2 Flip - Prezzi Cina 107 15 ... OPPO annuncia i suoi nuovi pieghevoli: Find N2 e Find N2 Flip ... Oppo investirà ben 1,43 miliardi di dollari in OnePlus nei prossimi tre anni per valorizzare il marchio, ma la struttura del gruppo BBK cambia profondamente.OPPO annuncia ufficialmente che ColorOS 13 è stato distribuito più velocemente rispetto alle versioni precedenti ...