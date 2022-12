Natale con stile | come avere i capelli ondulati come Kate Middleton

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 20 dicembre 2022) Per chi è in cerca di ispirazioni last mimute per il beauty look di2022, quest’anno non c’è nessun dubbio. E’a trainare la tendenza per queste imminenti festività. La chioma festiva vincente ce la suggerisce la principessa del Galles.sappiamodue grandi passioni, ovvero il color rosso e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.