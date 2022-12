L' amica geniale 3 | le sorprese Vincenzo Malinconico e The Bad Guy E la conferma di Boris 4

Leggi su iodonna

(Di martedì 20 dicembre 2022) Se ve le siete perse o se vi va di ripassarle, ecco le 10 serie tv italiane più riuscite del 2022. A partire dalla quarta stagione di, che ci ha fatto divertire come un tempo grazie alla solita dose di comicità e irriverenza. Alle serie rivelazione di Amazon Bang Bang Baby e The Bad Guy, in cui la malavita si mescola al surreale e al black humor in una miscela esplosiva che, per il nostro panorama televisivo, è decisamente originale. E non è da meno, l’avvocato d’insuccesso di Rai 1. 2022: le serie tv migliori dell’anno su Netflix, Prime, Rai e Sky guarda le foto ...