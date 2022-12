«Kvaratskhelia | incredibile il suo miglioramento»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Willy Sagnol, ct della Georgia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, la grande sorpresa della stagione del Napoli e punto di forza della sua nazionale. «É sicuramente il giocatore su cui si stanno soffermando tutti perché l’evoluzione che ha avuto nell’ultimo anno e mezzo è stata assolutamente. Ha sempre avuto grandi qualità e si è adattato molto velocemente in Italia, ma ora è migliorato in fase realizzativa e sappiamo quanto certe statistiche nel calcio moderno siano importanti» L'articolo proviene da Calcio News 24.

