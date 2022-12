Tiscali Notizie

Il processo, presso ildi Itzehoe, è durato 14 mesi. .Uninha condannato una donna di 97 anni per aver contribuito all'omicidio di oltre 11 mila persone quando lavorava come dattilografa in un campo di concentramento. Il... Germania: tribunale condanna ex segretaria lager a due anni Irmgard Furchner, fra il 1943 e il 1945 segretaria del campo di concentramento di Stutthof, nell'attuale Polonia, è stata condannata a 2 anni di carcere sospesi al termine di quello che potrebbe esser ...Il tribunale distrettuale tedesco di Itzehoe ha condannato Irmgard F., 97 anni, ex segretaria del lager nazista di Stutthof, presso Danzica, a due anni con la condizionale. "Mi dispiace per tutto quel ...