Clamoroso bonus 6000€ ai lavoratori | solo una volta poi stop | gioia infinita | ora sbrigati

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 20 dicembre 2022)ai. un’occasione imperdibile, ma ora occorre affrettarsi. Non c’è più tempo da perdere. Per nessuno! Le date. Scandiscono la nostra vita. Alcune sono indimenticabili, altre vorremmo non averle mai vissute e sono proprio quelle che non si dimenticano proprio mai. Legate ad eventi drammatici della nostra vita o della vita del nostro paese o del mondo intero.(I Love Trading)Le date ci forniscono ricordi. E la data che andremo tra poco a ricordare ci riporta indietro di qualche tempo, un tempo vicinissimo ma che la guerra ha rimandato indietro quasi si trattasse di un’altra era geologica. Un tempo in cui, come oggi, abbiamo sofferto, ma di sofferenze che sono state schiacciate da quelle ...