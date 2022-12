(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilsta studiando i possibili sostituti in panchina per prendere ilo di Fabio. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilavrebbe individuato in Claudioe Beppei profili giusti per sostituire Fabiosulla panchina rossoblù. Come ripotato da Sky Sport, l’esonero dell’allenatore ex Lecce è ormai in dirittura d’arrivo dopo l’ultima sconfitta in casa del Palermo. Il direttore sportivo del, Nereo Bonato, dovrà scegliere il sostituto. L’opzioneè quella più difficile dal punto di vista economico, mentre trovare un accordo conrisulterebbe di gran lunga pià facile. L'articolo proviene da Calcio ...

Calcio News 24

Ilsta studiando i possibili sostituti in panchina per prendere il posto di Fabio Liverani. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ilavrebbe individuato in Claudio Ranieri e Beppe Iachini i profili giusti per sostituire Fabio Liverani sulla panchina rossoblù. Come ripotato da Sky Sport, l'esonero dell'allenatore ex ...Andreazzoli ha esordito con una vittoria striminzita e fortunosa ai danni del(1 - 0) e la ... In difesa ètra Binks e Vignali , mentre a centrocampo Longo sceglierà Faragò. Come ... Cagliari, ballottaggio Ranieri-Iachini per il post Liverani Il Cagliari sta studiando i possibili sostituti in panchina per prendere il posto di Fabio Liverani. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Cagliari avr ..."Palermo-Cagliari al bivio: al 'Barbera' il pari non vale", titola il Corriere dello Sport in edicola oggi. Due.