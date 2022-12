Virologi in politica | Pregliasco si candida col Pd in Lombardia

Leggi su lucascialo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il Partito democratico si affida ad un altro virologo per drizzare le proprie sorti elettorali. Che non sembrano migliorare malgrado sia all’opposizione, posizione che generalmente facilita il compito. Infatti, dopo aver schierato ben treall’ultima tornata elettorale (ne abbiamo parlato qui) per le regionali inschiera il quarto: Fabrizio, il quale sosterrà L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.