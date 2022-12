Tetto prezzo gas | Meloni | “Grande vittoria | grazie anche Draghi”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – “L’accordo raggiunto in Europa sulaldel gas è unaitaliana, costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziatoil precedente governo che l’ha istruita”. Così il presidente del Consiglio Giorgiauscendo dal Museo ebraico di Roma dove ha preso parte alla cerimonia di accensione della Chanukkià. “Siamo riusciti a spuntarla in Europa suldel gas, battaglia che molti davano per spacciata, e che abbiamo portato a casa. Sono molto soddisfatta. Devo ringraziare i ministri Pichetto, Fitto e Cingolani che ci ha lavorato prima. Ora si tratta di monitorare”. VIAGGIO IN ISRAELE – Un viaggio in Israele, dice il premier, “non è ancora calendarizzato ma ovviamente sarà uno dei prossimi viaggi che farò, ...

"A marzo proposta Ue su disaccoppiamentoelettricita'" . Ilaldel gas ha lo scopo di fermare 'l'eventuale speculazione, e' un primo passo verso una soluzione che ci permetta di far calare il sistema bollette'. Cioe' di ridurle, di far si' che 'le ...Quindi, passando "dal sacro al profano" ha citato come esempio la "vittoria" dell'Italia sulla battaglia europea per imporre unaldel gas. " Vengo qui con una piccola, grande vittoria, ... Gas, accordo Ue sul tetto del prezzo a 180 euro La notizia dell’accordo sul tetto al prezzo del gas raggiunto dai ministri europei dell’energia non muove i mercati, sempre concentrati sui temi della recessione, dell’inflazione e della stretta delle ...È stato raggiunto un accordo politico per fissare un tetto al prezzo del gas pari a 180 euro a megawattora. Lo riportano fonti europee in seno al Consiglio… Leggi ...