Superlega | I più giovani a favore della competizione

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lariscontra molto successo tra iunder 25. A dirlo è un sondaggio, condotto in Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia, da One8Y, agenzia di marketing sportiva tedesca, in un sondaggio rilanciato da A22 Sport, la società dietro il progetto. Il sondaggio ha coinvolto oltre 10mila persone nei cinque Paesi che hanno dovuto dare il proprio gradimento o meno al progetto. Il risultato finale, complessivo, dimostra come la minoranza, il 42%, si dicevole al progetto portato avanti dall’agenzia A22. Ma la percentuale deivoli si alza drasticamente, andando a toccare il 59% quando a rispondere sono le persone con meno di 25 anni. Al di sopra di quests soglia, la percentuale di ...

StadioSport.it

DANIELE LAVIA: Non è da meno del compagno di reparto. Super partita per dimenticare il Brasile con 9 punti e il 64% in attacco e il 69% in ricezione. MICHELE BARANOWICZ: Capisce in fretta che è la ...FIFA e UEFA sono uniteche mai nella lotta allama, in questo momento, piovono critiche pesantissime nei confronti soprattutto di Gianni Infantino. La decisione di "macchiare" la ... Volley, la situazione in A1 e Superlega alla decima giornata ...