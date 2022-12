Speed skating | David Bosa stupisci a tutti a Calgary! Azzurro terzo nei 1000 metri con record italiano

NEVEITALIA.IT

Nella tarda serata italiana di ieri a Calgary, in Canada, nella quarta tappa della Coppa del Mondo di2022 - 2023, la seconda consecutiva sul ghiaccio nordamericano, Davide Ghiotto ha centrato il primo successo in carriera nel circuito maggiore dominando i 10000 metri. Nella Division B infatti il padrone di casa canadese Ted - Jan Bloemen si è imposto con il tempo di 12:33.75 (giungendo a 3 01 dal record del mondo): ottenuti il nuovo record della pista (p. pr. 12:41.