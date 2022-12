Spari in un condominio | cinque morti | ucciso il killer

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Cinque morti, un'altra persona gravemente ferita e il responsabile dell'attaccodalla polizia. Questo il tragico bilancio della sparatoria avventa nella serata di ieri, domenica 18 dicembre, in una Vaughan, nella periferia...

RaiNews

8.00 Toronto,in un: 5 morti Cinque persone sono state uccise e un' altra ferita in una sparatoria nella periferia di Toronto, nel Canada orientale: Lo rende noto la polizia. Il sospetto killer ...... la segretaria, la commercialista e la pensionata: chi sono le tre vittime deglidurante la riunione diL’Armata torna a sparare sulla capitale Kiev ma la difesa antiaerea sventa molti attacchi. E ora potrebbero arrivare i Patriot americani ...Hell is Others Recensione | Un gioco tutto italiano, ibrido di generi tra cui survival horror e looter shooter, sostanzialmente riuscito.