Sondaggi | Swg | il Pd sprofonda al 14 | 7% | il dato più basso di sempre Tutti i numeri dei partiti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nella settimana del Qatargate il Pd crolla sotto al 15 per cento. È ilregistrato da Swg nel consuetoo settimanale per il TgLa7, che stima i democratici al 14,7%, lo 0,4% in meno rispetto alla settimana scorsa: a un primo esame è il valore piùmai registrato dal partito nelle rilevazioni demoscopiche nazionali. E si avvicina ai tre punti tondi il distacco dal Movimento 5 stelle, che guadagna lo 0,3% e sale al 17,4%. Nel centrodestra si arresta la crescita di Fratelli d’Italia, che perde due decimi e scende al 30,6%, rimanendo comunque di gran lunga il primo partito nelle intenzioni di voto. Guadagna mezzo punto in un colpo solo invece la Lega (dall’8,5% al 9%) e Forza Italia sale di un gradino, dal 6,0% al 6,1%. Arretra al 7,8% anche il centro di Matteo Renzi e Carlo Calenda (-0,2%), mentre perde lo 0,1% l’Alleanza ...

Il Fatto Quotidiano

Il lunedì vuol dire solo una cosa per il TgLa7: è il giorno dei sondaggi realizzati da Swg per il direttore Enrico Mentana. Non solo le classiche intenzioni degli italiani, stavolta è stata rivolta una domanda anche sul Qatargate: è infatti stato chiesto di ... Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4562 non rispo ...