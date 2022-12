Rugby | l’Inghilterra ha il suo nuovo ct | è ufficiale l’ingaggio di Steve Borthwick

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Nazionale inglese diha scelto il suocommissario tecnico, si tratta del quarantatreenne, che ha firmato un contratto quinquennale e succede in panchina a Eddie Jones, esonerato due settimane fa. Ilcoach, che esordirà in panchina il 4 febbraio nel Sei Nazioni contro la Scozia, ha espresso la propria felicità attraverso una nota: “Sono profondamente onorato di essere stato nominato capo allenatore dele sono molto entusiasta della sfida. Il gioco inglese è pieno di talenti e voglio costruire una squadra vincente, che sfrutti al massimo il nostro enorme potenziale e ispiri i giovani ad innamorarsi delcome è successo a me”. SportFace.

