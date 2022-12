Qatar 2022 | l’Argentina atterra a Fiumicino con la Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

– Ladela…. L'aereo che trasporta la nazionale argentina è già decollato da Doha ed ha fatto scalo all'aeroporto Leonardo Da Vinci per fare rifornimento. Messi e compagni hanno dunque messo piede su suolo italiano da Campioni del, senza però avere nessun contatto esterno. Il volo di Ar1915 Aerolineas Argentinas è arrivato nel primo pomeriggio e, una volta messa la benzina, è ripartito alla volta di Buenos Aires dove è previsto l'arrivo in serata. Si ringrazia AdR per la foto.