Pietrasanta | tentata rapina in villa Parte un colpo di pistola - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

I malviventi sono entrati nella villa di un cittadino russo che era insieme alla famiglia e alcuni amici mentre era in corso la finale dei campionati di calcio in ...... un 23enne marocchino, è finito in manette con l'accusa dirapina impropria. Nel pomeriggio,... la Festa del Vino torna agli antichi fasti 22 Agosto 2022 LUCCA -e la Versilia in un ... Pietrasanta, tentata rapina in villa. Parte un colpo di pistola I malviventi sono entrati nella villa di un cittadino russo che era insieme alla famiglia e alcuni amici mentre era in corso la finale dei campionati di calcio in Qatar ...