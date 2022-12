Per la nuova campagna social di Oro Saiwa | Zoocom invia una box speciale a 50 influencer

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’agenzia creativa del Gruppo OneDay sceglie l’insta-astrologo Luigi Torres Cerciello per raccontare suila versatilità di Oroin cucina. Inzuppati nel latte, spalmati di crema alla nocciola o ricoperti di miele, i biscotti Orosono da oltre 60 anni un’icona della colazione italiana. Ma non tutti sanno che sono anche i biscotti perfetti da utilizzare come ingrediente base per la realizzazione di tantissime ricette sfiziose e semplici. Per la realizzazione di un’attività, ironica e irriverente, che dimostrasse tutte le qualità di Oroe che fornisse nuovi spunti culinari agli appassionati di food suimedia, il gruppo Mondel?z International (proprietario del marchio Oro) si è rivolto a, la creative ...

InBici

È quindi importante esplorare questo nuovo corso evisione dei NFT. Non potevamo non farlo ... e rimandano a qualcosa di unico , comeesempio un'opera d'arte digitale, oppure diritti e ......legislatura azzoppata e il salone stracolmola prima e unica uscita pubblica di Bossi dimostra che con il Comitato c'è un bel pezzo di militanti che laLega rischia di veder andar via... OLIMPIA, NELLA NUOVA KARBO MANEGGEVOLEZZA E ALTE ... Lanzarin: “Gli investimenti in sanità sono investimenti nel progresso. Abbiamo imparato durante l’emergenza Covid quale importanza ha non farsi cogliere impreparati. Questi nuovi posti di terapia inte ...Una nuova guida per raccontare Napoli e le sue bellezze. Una nuova guida per raccontare Napoli e le sue bellezze. In Maxima arte, patrimonio culturale ed enogastronomia. Un nuovo racconto di Napoli, ...