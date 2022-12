Oroscopo della sera non vorrei essere nei panni di Ariete e Bilancia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Cari amici, è tempo di scoprire cosa ha in serbo il cielo per voi oggi! Questal'sarà carico di energia e di vitalità, pronto a conferire gioia sulla vostra strada. Siete pronti a scoprire le sorprese che la Luna nasconde, così come gli infiniti misteri dell'Universo? Allora diamo uno sguardo più da vicino alla previsione degli astri per questaCara, oggi sii gentile con te stessa! Approfitta di questa magnificata per trasmettere la tua positività e rilassarti. Lascia che novità ed eccitazione entri nella tua vita, senza paura di esplorare nuove direzioni. Abbraccia l'imprevedibilità come un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo su te stesso. Ricorda che la felicità arriva da dentro! Toro Per il segno zodiacale Toro, questa ...

di domani 20 dicembre Ariete. 21/3 " 20/4 Con Giove ospite in casa dal pomeriggio, in ... Nei rapporti umani non vi accontentatesuperficialità. Volete scoprire nuovi orizzonti interiori.di oggi 19 dicembre Ariete. 21/3 " 20/4 Vorreste trascorrere, dopo il lavoro, una ... 21/4 " 20/5 Qualche subbuglio, magari interiore, c'è, per colpanervosa Luna in Scorpione. Occhio a ... Oroscopo della settimana di Natale, il Leone è il re dei "dodici" Ci sono l’Ariete, il Toro, il Leone… e poi No, non i due Liocorni. Ma la Volpe degli oroscopi. Proprio lui: Paolo Fox, astrologo e personaggio televisivo in pista fin dal 1982, quando Paolo Villaggio ...CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI CAPRICORNO PAZIENTE. Una lezione da non dimenticare mai: l’amore è troppo importante nella vita di ognuno. Da marzo Saturno sarà favorevole e poi arriverà un bel transito ...