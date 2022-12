Milan | Pioli | «Mihajlovic è stato un esempio»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le parole di Stefano, allenatore del, in ricordo di Sinisa. Tutti i dettagli dal ritiro Stefanoha parlato ai microfoni di Sky. L’allenatore delne ha approfittato per ricordare Sinisa. PAROLE – «L’ho incontrato tante volte, anche se poi non ho mai avuto modo di approfondire questa conoscenza. Ci affrontiamo da avversari e ci salutiamo prima e dopo le partite per pochi minuti. Sinisa èundi coraggio e di tenacia di affrontare una situazione così complicata. Tutte queste manifestazione di affetto vogliono dire che il valore dell’uomo era alto. Ha lasciato un segno di forza, èun uomo che ha portato e ha avuto grande rispetto». L'articolo proviene da Calcio News ...

Milan News

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, ai microfoni di Sky, ha ricordato così Sinisa Mihajlovic: 'L'ho incontrato tante volte, anche se poi non ho mai avuto modo di approfondire questa conoscenza. Ci affrontiamo da...' Gli ultimi giorni sono stati tragici per il mondo del calcio, e dello sport in generale, a causa delle morti di volti importantissimi come Sinisa...