WIRED Italia

Abbiamo avuto un ultimo esempio lo scorso 14 dicembre: a seguito del Qatar gate èvotata una mozione per limitare le lobby e la sinistra ha presentato un emendamento che allargava anche al ......indagine che coinvolgeva l'azienda Archiviata invece l'indagine sul presunto accordo segreto tra Google e, noto come Jedi Blue, per i servizi di pubblicità display online. L'indagine era... Meta è stata accusata di aver distorto il mercato della pubblicità online La Commissione europea ha informato Meta del suo parere preliminare secondo cui l’azienda ha violato le norme antitrust dell’Ue distorcendo la concorrenza nel mercato pubblicitario online. La Commissi ...