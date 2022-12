Le Mans ’66 – La grande sfida | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le’66 – La: trama, cast, trailer e streaming delsu Rai 1 Questa sera, lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 21.20 su Rai 1 va in onda ilLe’66 – La, pellicola del 2019 diretto da James Mangold. Ilsegue le vicende degli ingegneri e dei membri della scuderia statunitense Ford, guidata dal progettista Carroll Shelby e dal suo pilota britannico Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II e Lee Iacocca col compito di costruire una vettura, la Ford GT40, in grado di vincere la 24 Ore di Ledel 1966 contro l’avversaria Ferrari. Trama Ilracconta la storica battaglia tra le case automobilistiche Ford e Ferrari per vincere la famosa gara endurance di auto ...