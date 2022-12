La startlist del gigante in Alta Badia del 19 dicembre 2022

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo per il secondoin. La sfida è in programma con la prima manche alle ore 10.00 e alle 13.30 con la 2^ manche. Ladegli atleti Aprirà la gara Zan Kranjec, seguito col numero 2 dal leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt. Coi pettorali 3 e 4, ecco Kristoffersen e Braathen mentre Alexis Pinturault, indosserà il pettorale n° 5. Meillard e Feller chiuderanno il primo sotto gruppo, poi con il 9 McGrath. Luca De Aliprandini ha pescato il numero 13. Il secondo azzurro sarà Pippo Della Vite, col numero 26, poi nei trenta vedremo Borsotti e Maurberger, al 58 di Vinatzer, al 60 di Zingerle, al 61 di Sala e al 64 Tobias Kastlunger. CLICCA QUI PER LACOMPLETAdelin...

Di seguito il programmagigante dell'Alta Badia valevole per la CoppaMondo maschile 2022 - 2023 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Eurosport 1 (prima manche) ed Eurosport 2 (seconda manche), in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, ...... Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport Player 13.30 Sci alpino, CoppaMondo Alta Badia: 2a m. gigante maschile - Rai2, Eurosport 2, RaiPlay, Eurosport Player