La grande bellezza degli spumanti italiani

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Non c’è recessione che tenga: al brindisi non si rinuncia. Automatismo delle feste, rito propiziatorio carico di ottimismo e speranze, il calice rivolto verso l’alto è ormai un’estensione naturale dell’essere umano, un esercizio terreno collaudato dalla notte dei tempi. Perfino gli astemi fanno un’eccezione sotto il vischio. C’è però un dilemma che si presenta puntualmente: «Meglio uno champagne o una bolla italiana?». Forse sarebbe meglio archiviare una volta per tutte questo divertissement dialettico. Essenzialmente per due ragioni. La prima: l’eno-match più che sulla comparazione effettiva dei prodotti si fonda sul gusto ancestrale della competizione fine a se stessa con i francesi. La seconda, invece, è ben spiegata da Luca D’Attoma, enologo diesperienza: «Preciso che non tutti gli champagne sono degni di questo nome. In commercio ci sono anche bottiglie ...