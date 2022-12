Inter | l’amichevole con la Reggina in streaming a pagamento

Se persarà infatti un'come le altre, per la Reggina, pur non contando per nulla il risultato, rappresenterà qualcosa in più. Rappresenterà il ritorno di una big del calcio ...Consolato Cicciù - - > Tutto pronto per Reggina -. Il Granillo , giovedì 22 dicembre alle ore 18, ospiteràtra i fratelli Inzaghi , ultima gara degli amaranto in questo 2022, a suo modo storico e significativo per i colori dello ...