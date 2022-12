Il grazie di Macron nello spogliatoio della Francia dopo la sconfitta con l' Argentina | Siete una grande squadra

(Di lunedì 19 dicembre 2022) "Avete fatto sognare milioni di persone che hanno visto questa partita.una, perché nessun altro avrebbe saputo rimontare per ben due volte ed essere così vicini a vincere".lacon l'nella finale Mondiale, il presidenteè entrato negli spogliatoi dei calciatori francesi per rivolgere loro un emozionante discorso: "Avete avuto il cuore, la fame, la voglia e il talento per provarci".

