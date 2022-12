Il fallimento energetico della Germania

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Laha impiegato 30 anni perché il 15% del suo fabbisognoprovenisse da fonti energetiche rinnovabili. Ma soprattutto ha investito nell’Energiewende, la transizione energetica, la cifra astronomica di 500 miliardi di euro. I risultati sono impietosi: nella prima metà di questo mese l’energia prodotta dai combustibili fossili è stata pari al 67%. I 60 GW (gigawatt) di potenza eolica installata hanno soddisfatto il fabbisogno di energia elettrica per un modestissimo 13%. L’apporto di energia dai circa 60 GW di potenza fotovoltaica è stato quasi inesistente: l’1,3%. Si consideri che inla potenza mediamente necessaria a garantire il fabbisogno di energia elettrica si attesta mediamente tra i 75 e gli 85 GW. Un non addetto ai lavori potrebbe legittimamente ritenere che gli oltre 120 GW di potenza a ...

