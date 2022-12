Il candidato nel Lazio è Rocca Parte la sfida del centrodestra

Il Sole 24 ORE

AGI/Vista - Fratelli d'Italia, come primo partito della coalizione (Lazio, ndr), dovrebbe dare l'indicazione delpresidente ma per me in questa fase è importante la valorizzazione della condivisione anche di questa scelta. E' la ragione per cui ho ...Affidate almigliore per condurle alla vittoria. Oggi un vecchio compagno, per farmi le ... Viviamopresente, ma pensiamo sempre anche al futuro. Ed oggi mi sento di poter dire che grazie ... Il centrodestra decide il candidato nel Lazio, in pole Francesco Rocca: ecco chi è ROMA (ITALPRESS) – “I partiti del centrodestra hanno indicato nell’avvocato Francesco Rocca il candidato per la Presidenza della Regione Lazio. Tra le autorevoli proposte pervenute Francesco Rocca ...Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa, è ufficialmente il candidato del centrodestra per le regionali nel Lazio ...