HONOR 80 GT ha una data di uscita ufficiale e sarà affiancato da un nuovo tablet

GizChina.it

...essere dotata dello stesso chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 e il suo pannello OLED dovrebbe supportarerisoluzione di 1,5K. È possibile che le sue specifiche siano identiche a quelle dell'80 ...Come accennato in precedenza, infatti, quella tra i 300 e i 500 euro è statadelle fasce più ... Particolare menzione la meritano anche70, OPPO Reno8, Xiaomi 12T, Motorola Moto G72, Xiaomi 12 ... Honor 80 GT 5G ha una data d'uscita (e sarà in ottima compagnia) Acquistare oggi un notebook performante non è cosa difficile ma trovare un prodotto che possa non solo durare nel tempo ma anche appagare per qualità costruttiva, per design e per innovazione di certo ...La casa cinese svela la data di presentazione di Honor 80 GT 5G e di Pad V8 Pro (e non solo): ecco tutti i dettagli!