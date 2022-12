Gaffe di Orsini | cita il giornalista Broad ma con la traduzione automatica diventa Ampio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sta facendo il giro del web ladi Alessandrodurante un video pubblicato su YouTube. Per spiegare il memorandum di Budapest del 1994, il professore di sociologia del terrorismo deve probabilmente essersi affidato al traduttore automatico di Google. Per argomentare se la Russia abbia violato o meno gli accordi,infatti, al minuto 1:15 (qui il video integrale), un articolo del New York Times. Ma l’autore, per, sarebbe un certo "William J.", nome sottolineato dal professore con tanto di spelling: “A-m-p-i-o”. In realtà ilin questione fa di cognome “”.

Il Foglio

Clamorosaper Alessandro. Il professore è caduto nella trappola di 'Google traduttore' mentre stava registrando un video per il proprio canale Youtube. A far notare questo errore enorme a tutti è ...Ed ecco la clamorosadi, che cadendo nel suo solito modus operandi del professore che sale in cattedra, dice: " ... l'articolo pubblicato il 5 febbraio 2022 sul New York Times e l'autore ... La gaffe di Orsini sul nome del giornalista “Broad” deve far vergognare tanta gente La scena è talmente imbarazzante che rischia di stargli appiccicata addosso per molti anni. Alessandro Orsini – il sociologo che dal primo gior ...Alessandro Orsini, nel corso di un intervento sul suo canale Youtube, si è affidato un po' troppo ciecamente al traduttore automatico ...