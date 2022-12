Entry list Australian Open 2023 femminile | presenti cinque italiane | out Halep e Saville

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ecco l’dell’, per quanto riguarda il torneo, in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio. Sarà Iga Swiatek a guidare il seeding del primo slam della nuova stagione, seguita da Ons Jabeur e Jessica Pegula. Benle tenniste azzurre ai nastri di partenza: Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. Le uniche due grandi assenti sono Simona(sospesa per doping) e Daria(alle prese con un lungo infortunio). Spiccano invece ritorni importanti come quelli di Pavlyuchenkova e Vondrousova. Di seguito laa completa....

Sky Sport

Lo scorso giovedì, l' IMSA ha pubblicato l'ufficiale della 24 Ore di Daytona , in programma il 28 - 29 gennaio prossimo. In totale sono iscritte 60 auto : nove nella classe GTP, dieci in LMP2, nove in LMP3, otto in GTD Pro e 24 in ...Così l'ex numero tre del mondo ha deciso di iniziare la stagione all'Atp di Adelaide, dove sono previsti, secondo l', diversi nomi importanti e alcuni campioni Slam: oltre a lui, ci sono ... Australian Open 2023, la entry list: già cinque italiani nel tabellone principale Lo scorso giovedì, l’IMSA ha pubblicato l’entry list ufficiale della 24 Ore di Daytona, in programma il 28-29 gennaio prossimo. In totale sono iscritte 60 auto: nove nella classe GTP, dieci in LMP2, n ...La Fia ha ufficializzato l'elenco degli iscritti della Formula 1, e gli orari di partenza delle gare della stagione 2023 ...