Davide Rebellin | all' ospedale San Bortolo di Vicenza l' autopsia

leggo.it

È iniziata poco dopo le 14 all'Ospedale San Bortolo di Vicenza l'autopsia sul corpo di, il campione vicentino travolto e ucciso il 30 novembre da un Tir tedesco sulla strada regionale 11 all'altezza di Montebello Vicentino. L'autopsia, disposta dal pm Claudia Brunino, è ..."Il mioè stato ucciso due volte". Questo il sunto del drammatico sfogo con il quale Franaoise Antonini , vedova di, ha rotto il silenzio intriso di dolore dietro al quale si era trincerata dopo la tragica morte del marito, travolto e ucciso da un tir pirata lo scorso 30 novembre mentre si stava ... Rebellin morto investito da un tir, la moglie accusa: «Davide non aveva più soldi, quella mattina era andato i La tragedia del campione vicentino il 30 novembre a Montebello Vicentino. Atteso in serata il nulla-osta della Procura di Vicenza per poter svolgere i funerali, forse giovedì, nel Duomo di Lonigo ...Da qualche istante è iniziata l'autopsia del corpo di Rebellin, morto lo scorso 30 novembre: manca solo il via libera per i funerali ...