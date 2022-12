Cdp-Bers | intesa a sostegno delle imprese nei Balcani Occidentali

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Collaborare a iniziative congiunte di finanza per lo sviluppo e per il clima, promuovere la crescita e l’internazionalizzazione sostenibilee ampliare le progettualità comuni in seno ai programmi della Commissione Europea: questi i temi al centro del rinnovo del Memorandum of Understanding (MoU) tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e la Banca europea per la Ricostruzione e lo sviluppo () siglato oggi a Roma. Alla cerimonia di firma, nella sede di Cdp, erano presenti l’Amministratore delegato e Direttore generale di Cdp Dario Scannapieco e la Presidente dellaOdile Renaud-Basso. L’accordo rinnova e amplia gli ambiti di collaborazione concordati nel precedente MoU del 2018. In particolare, il nuovo Memorandum punta a rinforzare in maniera significativa la collaborazione tra le due istituzioni in ...