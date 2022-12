Calcio | Mondiale all’Argentina nel 1986 e scudetto al Napoli nel 1987 Sarà così anche nel 2022-2023?

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’Argentina torna a vincere i Mondiali didopo 36 anni e subito si pensa ai corsi e ricorsi storici: nella Nazionale sudamericana per l’ultima volta aveva alzato al cielo la Coppa del Mondo,come accaduto ieri, ed in Italia il successivo, veniva vinto dal. La circostanza potrebbe ripetersi nel, ma la situazione,se appare simile, è in realtà profondamente diversa: neli Mondiali si tennero nella consueta collocazione estiva (per l’emisfero boreale), mentre quest’anno si sono tenuti quando alle nostre latitudini è ormai fine autunno. Dunque in quell’occasione la stagione partì soltanto dopo la conclusione dei Mondiali di, mentre ...

RaiNews

...si sia preso il. Dodici anni fa un comitato della Fifa poi travolto dagli scandali decise di assegnare la Coppa del Mondo a quel Paese arabo fino a quel momento periferia del palloneCon addosso la carica che solo unvinto ti può dare, giovedì 29 Lautaro Martinez è atteso alla Pinetina per spingere la squadra verso la rincorsa allo scudetto. Il 4 gennaio a San Siro c'è il big match contro il Napoli e il ... Qatar: Argentina-Francia 4-2 dopo i rigori (3-3). L'Albiceleste è Campione del mondo Le parole del brasiliano:. “Oggi il calcio continua a raccontare la sua storia, come sempre, in modo coinvolgente. In una finale davvero pazzesca in cui le due compagini non si sono per nulla risparmi ...Arrivato il momento di stilare un bilancio, il Qatar deve porsi una domanda: i 300 miliardi di dollari investiti per il mondiale di calcio sono valsi la pena Dal punto di vista di Doha la risposta ...