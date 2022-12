Ultime Notizie – Manovra 2023 | Pos obbligatorio | norma salta o tetto 30 euro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 18 dicembre 2022) In bilico lasull’uso del Pos nellache il governo Meloni si appresta a varare. Secondo fonti parlamentari la misura che toglie l’obbligo di pagamenti elettronici sotto i 60o verrebbe del tutto depennata o si limiterebbe ad undi 30. Tra gli altri nodi sul tavolo anche Opzione donna, mentre sarebbe confermato il rialzo a 600delle pensioni minime degli over75. Si profila un rush sulladomani in commissione Bilancio per votare il mandato al relatore entro la mezzanotte. E’ questa, a quanto si apprende, la nuova tabella di marcia prevedendo di avviare le votazioni sui nuovi emendamenti del governo domani mattina, visto che il pacchetto annunciato per le 19.30 potrebbe in realtà ...