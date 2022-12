Tripletta Mbappé | il francese come Hurst | al Lusail la riprende lui

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tripleta, l’attaccanteentra nella storia dei MondialiGeoff: all’ha ripresa ancora lui Kylianda impazzire in Argentina-Francia, finale Mondiale in cui lui ha messo a segno una(due gol su rigore, l’ultimo al 118? dopo fallo di mano di un difensore argentino), riportando il risultato in pareggio a pochi minuti dal triplice fischio. Solo Geoff, nel match chiuso per 4-2 tra Inghilterra e Germania del 1966, era stato capace di fare altrettanto. L'articolo proviene da Calcio News 24.