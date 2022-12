Tesser | “Partita dominata | il Benevento ha tirato in porta solo due volte”

numero-diez.com

Allenatore: Attilio. BENEVENTO (4 - 3 - 3) : Paleari; Pastina, Glik, Capellini, Leverbe, Karic, Schiattarella, Improta, Tello, Ciano, Forte. Allenatore: Fabio Cannavaro Dove vedere la...La squadra difa la, colpisce un palo con Tremolada ma sono gli ospiti a passare in vantaggio per primi al minuto 22: Improta pesca in area di rigore Acampora che spalle alla porta ... Modena, Tesser alla vigilia: "Voglio chiudere bene l'anno" Tanti familiari di donatori di organi e tessuti hanno partecipato oggi alla messa celebrata all’ospedale “San Luca” di Lucca e dedicata in particolare a loro, come ringraziamento per un straordinario ...La partita Modena - Benevento di Domenica 18 dicembre 2022: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2 ...