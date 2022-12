Spinalbese vuole lasciare definitivamente il GF Vip

Leggi su biccy

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dopo aver avuto l’immunità per diverse settimane, ieri sera al GF Vip Antoninoè finito in nomination (con Sarah, Charlie, Attilio, Patrizia e Giaele). Subito dopo la puntata l’ex di Belen Rodriguez è andato in giardino con Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà ed ha confessato loro di voler uscire dal programma. Il gieffino ha spiegato che dopo 90 giorni ha raggiunto il suo limite e poco dopo ha anche fatto un appello al pubblico chiedendo di ‘odiarlo’ e quindi di non votarlo (visto che il televoto è in positivo).: “Felice della nomination, vi prego ragazzi odiatemi”. “No non mi dispiace assolutamente di essere finito in nomination. Gin, Antonino se neandare. Sì è la verità guarda. Ci sta la frase che mi pento… e secondo me non se la dovrebbe nemmeno prendere. Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo ...