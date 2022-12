Secondo la ricerca Women in music industry | in Italia le donne per avere successo devono essere di bell' aspetto e cantare parole altrui Ma ci sono idee e progetti per cambiare le cose

Leggi su iodonna

(Di domenica 18 dicembre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). A che puntolenellaa leggerana? Uno sguardo alle classifiche di Spotify del 2022 restituisce una risposta deludente: tra le prime dieci canzoni dell’anno, le voci femminili si piazzano solo grazie a Elodie (ma in coppia con Rkomi). Tra i primi dieci artisti c’è solo Madame e nella top ten dei cantanti mandati in alta rotazione figurano Elodie, la Rappresentante di lista, Elisa e Miss Keta. Lemeno brave o vengono prodotte di meno? A rispondere è ancora il data-base di Spotify,cui leiste inil 14 per cento del totale. Se si guarda alle incisioni, il 91,85 per cento dei brani ...