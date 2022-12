Reddito di cittadinanza | la voce degli invalidi a cui è già stato tagliato | “Senza quei soldi dovremo scegliere tra le medicine e mangiare”

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Dal 2024 non si sa cosa succederà: toglierci ilper noi significa doverese pagare le. Ogni mese spendiamo per 650 euro per i farmaci”. A Francesca, 44 anni, èdiagnosticato un angioma al cervello non operabile. L’ha scoperto con una risonanza che ha potuto pagare solo grazie al sussidio. Ora è invalida al 100%, come il marito, e aspetta di capire cosa sarà di loro dopo le decisioni del governo Meloni. La legge di Bilancio come è noto abolisce ildidal 2024 e preannuncia una nuova misura anti povertà con molti più paletti. Ma una proposta concreta ancora non c’è. E tra i percettori che attendono di sapere cosa sarà di loro ci sono anche glicivili totali che oltre all’assegno o ...

